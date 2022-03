Kryptomarkt Bitcoin steigt über 48.000 Dollar – Neues Jahreshoch erreicht

Angetrieben von zwei technische Effekten notiert die Digitalwährung so hoch wie zum Jahresstart. Experten sind unterschiedlicher Meinung über die Aussichten.

Die schweren Verluste seit Jahresbeginn sind nahezu egalisiert, das Jahreshoch von 47.881 Dollar ist im Blick. (Foto: Reuters) Bitcoin-Darstellung

Frankfurt, Düsseldorf Der Bitcoin hat eine wichtige Widerstandsmarke durchbrochen und ist am Montagabend auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen. In der Spitze notiert die älteste und wichtigste Kryptowährung laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei bis zu 48.087 Dollar.

Damit hat der Bitcoin seine schweren Verluste seit Jahresbeginn egalisiert. Auch die zweitgrößte Cyberdevise Ether legte deutlich zu und stieg bis auf 3378 Dollar. Das war der höchste Kurs seit Mitte Januar.

Auslöser für die jüngste Aufwärtsbewegung sind technische Gründe: Seit Anfang März war es dem Bitcoin nicht gelungen, auf Schlusskursbasis die Marke von 44.200 Dollar zu durchbrechen. Das änderte sich am Freitag, als der Kurs von Spekulationen profitierte, dass Russland für seine Öl- und Gasexporte Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren könnte. Indem die Digitalwährung diese charttechnisch wichtige Marke überwand und am Wochenende behauptete, schlossen sich technische Anschlusskäufe an.

