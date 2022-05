Kryptomarkt Die große Krypto-Erosion: 40 Prozent der Bitcoin-Anleger sind jetzt in der Verlustzone

Der Ausverkauf an den Kapitalmärkten trifft Bitcoin, Ethereum und andere Cyberdevisen besonders stark. Eine ganze Branche steht in Frage.

Befürworter von Bitcoin & Co. sehen in den Cyberdevisen digitales Gold. Schutz bieten sie Anlegern aktuell aber nicht. (Foto: Reuters) Darstellungen von Kryptowährungen

New York, Düsseldorf Der Ausverkauf am Kryptomarkt geht nahezu ungebremst weiter. Am Dienstag ist die Digitalwährung Bitcoin das erste Mal seit Juli 2021 zeitweise unter die Marke von 30.000 Dollar gefallen. Die älteste und wichtigste Kryptowährung hat damit seit ihrem Rekordhoch vom November 2021 in der Spitze 56 Prozent an Wert verloren. Damals lag der Kurs bei fast 69.000 Dollar.

Die Verluste treffen damit nicht mehr nur Anleger, die spät in den Krypto-Hype investiert haben, oder Spekulanten, die mit ihren Wetten auf steigende Krypto-Kurse falschliegen. Mittlerweile sind fast 40 Prozent der Bitcoin-Anleger in der Verlustzone, wie Daten des Analysehauses Glassnode zeigen. Die Kursverluste sind nicht nur für Anleger schmerzhaft. Sie treffen auch das Geschäft von Brokern wie Robinhood, von spezialisierten Börsen wie Coinbase sowie von Krypto-Minern.

