Kryptomarkt Erholungsrally beim Bitcoin – Kurs steigt in Richtung 24.000 Dollar

Für die Kurse der Digitalwährungen geht es wieder nach oben. Beobachter sehen dafür zwei Gründe, bleiben mittelfristig aber vorsichtig.

Seit Sonntagabend ist der Kurs der Kryptowährung um mehr als 14 Prozent gestiegen. (Foto: dpa) Bitcoin-Darstellung

Düsseldorf Der Kryptomarkt baut seine Wochengewinne am Mittwoch weiter aus: Zuletzt notierte der Bitcoin laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei rund 23.500 Dollar und notierte in der Spitze knapp unter der Marke von 24.000 Dollar auf dem höchsten Niveau seit dem 13. Juni. Seit Sonntagabend ist die älteste und wichtigste Kryptowährung damit in der Spitze um 14 Prozent gestiegen.

Noch deutlicher sind die Kursgewinne bei Ether, der zweitwichtigsten Cyberdevise, bei der viele Branchenkenner im Vergleich zum Bitcoin das größere technische Potenzial sehen. Hier nähert sich der Kurs der Marke von 1600 Dollar, seit Sonntagabend ist er um bis zu 18 Prozent gestiegen. Auch andere Alt-Coins legten zuletzt deutlich zu.

Beobachter sehen aktuell zwei Gründe, die für steigende Kurse sorgen. Zum einen die wieder stärkere Risikoneigung von Anlegern, die sich auch am Aktienmarkt zeigt.

