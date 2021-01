Kryptowährung Bitcoin erstmals über 38.000 Dollar – Chaos in Washington beschleunigt die Rally

Die Kryptowährungen profitieren von den Ausschreitungen in den USA. Erstmals steigt die Marktkapitalisierung über die Marke von einer Billion Dollar.

Die Kryptowährung gilt bei Anlegern zunehmend als digitaler Goldersatz. (Foto: Reuters) Bitcoin-Darstellung

Düsseldorf Die gewalttätigen Ausschreitungen in Washington und der demokratische Sieg bei der Senats-Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia treiben die Bitcoin-Rally weiter an. Die Kryptowährung ist am Donnerstag erstmals über die Marke von 38.000 Dollar gestiegen. Der neue Rekord liegt laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei 38.111 Dollar.

Auch andere Digitalwährungen wie Ethereum und Ripple legten zum Teil zweistellig zu. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen zusammen beträgt laut Coinmarketcap damit das erste Mal mehr als eine Billion Dollar, allein alle Bitcoins zusammen sind 700 Milliarden Dollar wert.

„Nach wie vor scheint der Appetit auf Kryptowährungen nur schwer zu bändigen“, erklärt Bitcoin-Experte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. „Vor allem das spekulative Interesse von Einzelhändlern bleibt auf einem hohen Niveau.“

Nachdem Ende des vergangenen Jahres institutionelle Anleger das Marktgeschehen bestimmt hatten, erwartet Emden, dass spätestens jetzt das Krypto-Fieber bei Privatanlegern endgültig ausbrechen wird. „Dabei vergessen die Investoren abermals die Gefahren, welche ein Investment mit sich bringt“, sagt Emden.

Für den aktuellen Anstieg dürften nicht zuletzt die politischen Unruhen in den Vereinigten Staaten verantwortlich sein: Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump hatten das Kapitol gestürmt, während der Kongress sich anschickte, Joe Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Nach Polizeiangaben kamen bei den Unruhen vier Menschen ums Leben.

Bitcoin macht Gold Konkurrenz

Hinzu kommt, dass sich bei der Senats-Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia die beiden Kandidaten der Demokraten durchgesetzt haben. Damit übernimmt die Biden-Partei von den Republikanern die Oberhand im Senat. Da sie auch das Repräsentantenhaus kontrolliert, startet Biden mit einer parlamentarischen Mehrheit in seine Amtszeit. Anleger erwarten weitere Konjunkturhilfen für die in der Coronakrise angeschlagene US-Wirtschaft, was die Staatsschulden und die Inflation erhöhen dürfte.

Von beiden Effekten profitiert der Bitcoin. Befürworter sehen die Kryptowährung als digitalen Goldersatz – also als ein potenziell sicherer Hafen in stürmischen Zeiten auf den Finanzmärkten und als Absicherung gegen Inflation. Analysten der US-Bank JP Morgan hatten daher zuletzt für die Kryptowährung ein langfristiges Kursziel von 146.000 Dollar ausgegeben. Sie glauben, dass der Bitcoin mit Gold als „alternativer“ Währung konkurrieren wird.

Allerdings ist der Bitcoin für seine wilden Preisschwankungen bekannt. Erst am Montag dieser Woche war er um 17 Prozent eingebrochen und war zwischenzeitlich weniger als 28.000 Dollar wert. Das war der größte Tagesverlust seit März vergangenen Jahres. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Digitalwährung mittlerweile rund 350 Prozent an Wert gewonnen.

Mehr: Der Bitcoin geht wieder auf Rekordjagd – Unser Kryptoausblick auf das Jahr 2021.