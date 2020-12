Kryptowährung Bitcoin-Kurs lässt auf neuen Rekord hoffen

Die Kryptowährung pendelt am Freitag unter ihrem Höchststand vom Vortag. Das schließt neue Rekorde nicht aus. Profiteur ist eine US-Handelsplattform.

Der Kurs der weltweit größten Kryptowährung stieg allein in dieser Woche um mehr als 15 Prozent. (Foto: Reuters) Bitcoin-Münze

Düsseldorf Zum Ende der Woche pendelt der Bitcoin um die Marke von 23.100 Dollar und damit unter dem Niveau des Vortags. Gleichwohl bleibt der Kurs der populärsten Digitalwährung weiterhin in der Nähe seines bislang höchsten Wertes von 23.642 Dollar. Das lässt auf weitere Rekorde hoffen – denn es gibt trotz der steilen Entwicklung in dieser Woche keine großen Gewinnmitnahmen.

Bevor die weltweit größte Kryptowährung am Donnerstag zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Marke von 23.0000 Dollar überschritten hatte, hatte sie bereits am Mittwoch einen neuen Rekord aufgestellt: Erstmals war sie über die 20.000-Dollar-Marke geklettert. Damit stieg der Bitcoin allein in der laufenden Woche um mehr als 15 Prozent, seit Jahresbeginn hat sich der Wert verdreifacht.

Profitieren könnte davon vor allem Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen. Die Rekordjagd des Bitcoin lockt weitere Anleger an, die die Kryptowährung dann über Plattformen wie Coinbase handeln können. Das in San Francisco ansässige Unternehmen plant zurzeit in den USA seinen Börsengang. Es gab am Donnerstag bekannt, einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht zu haben. Damit sind die Weichen für die erste Premiere einer großen Bitcoin-Börse am öffentlichen Kapitalmarkt gestellt.

Wann genau es soweit sein soll und wie viel Geld Coinbase erlösen will, ist allerdings noch unklar. Dem Tech-Blog „Techcrunch“ zufolge wurde das 2012 gegründete Unternehmen bei seiner letzten Finanzierungsrunde von Investoren mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Mit Agenturmaterial.

