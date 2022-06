Kryptowährung Bitcoin nähert sich 20.000-Dollar-Marke – Sorge um Kryptofirma Celsius sorgt für Ausverkauf

Der Bitcoin hat seit Freitag 30 Prozent an Wert eingebüßt. Neben den steigenden Zinsen sorgt vor allem die Entwicklung einer Kryptoplattform für Verunsicherung.

Die Zinserhöhungen in den USA und eine stärkere Regulierung haben Kryptowährungen in den vergangenen Monaten unter Druck gesetzt. (Foto: dpa) Bitcoin

Düsseldorf Nach einer einmonatigen Pause nimmt der Ausverkauf am Kryptomarkt wieder Fahrt auf. Die älteste und wichtigste Cyberdevise Bitcoin fiel am Dienstag mehr als zehn Prozent auf 20.794 Dollar. Die Kryptowährung markiert damit ein 1,5-Jahres-Tief. Seit Freitag hat Bitcoin fast 30 Prozent an Wert eingebüßt.

„Es herrscht Ausverkaufsstimmung am Markt“, berichtet Kryptoanalyst Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. „Die psychologische Marke von 20.000 Dollar wackelt beim Bitcoin wie nie zuvor. Sollte besagte Marke nachhaltig unterschritten werden, könnten Börsianer endgültig in den Panikmodus wechseln.“

Aktuell steht der Kryptomarkt von zwei Seiten aus unter Druck. Getrieben von der Aussicht auf deutlich steigende Zinsen in den USA sowie den weltweit unsicheren Konjunkturprognosen sind die Anleger im Risk-off-Modus – sie reduzieren also ihr Risiko. Besonders schwankungsanfällige Anlageklassen wie Kryptowährungen werden vor diesem Hintergrund verkauft, zumal sie auch keine Zinsen abwerfen.

