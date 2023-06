Kryptowährung BlackRock plant Bitcoin-ETF in Zusammenarbeit mit Coinbase

Der weltgrößte Vermögensverwalter will trotz der regulatorischen Hürden in den USA einen Bitcoin-ETF auflegen. Die Börsenaufsicht hat Anträge der Konkurrenz bislang immer abgelehnt.

New York Die angeschlagene Kryptobranche bekommt überraschend Rückendeckung von BlackRock. Der größte Vermögensverwalter der Welt plant einen Bitcoin-ETF und hat am Donnerstag entsprechende Dokumente dafür bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Über die ETF-Tochter iShares will BlackRock einen sogenannten Spot-ETF anbieten, der die Bitcoinpreise nachempfindet. Investoren sollen so von den Bitcoin-Kursen profitieren können, „ohne Bitcoins über eine Kryptoplattform oder andere Dienste zu kaufen und zu handeln“, hieß es in dem Antrag an die SEC, über den zuerst der Branchendienst Coindesk berichtet hat.

BlackRocks Vorstoß ist gewagt: 2021 genehmigte die Aufsicht ETFs auf Derivate, sogenannte Bitcoin-Futures. Anträge für ETFs, die den genauen Bitcoin-Preis jedoch abbilden, hat die Behörde schon seit Jahren immer wieder abgelehnt.

Das Wall-Street-Haus will bei dem ETF mit Amerikas größter Kryptobörse Coinbase zusammenarbeiten. So soll Coinbase die Verfahrung übernehmen. Die beiden Unternehmen sind ohnehin bereits eine strategische Partnerschaft eingegangen, um BlackRock-Kunden einen einfacheren Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen.

