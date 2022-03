Kryptowährung Einstiegschance beim Bitcoin über 43.000 Dollar? „Nicht in Kaufpanik verfallen“

Düsseldorf Eine niedrigere Risikoneigung am Markt und höhere Zinsen gelten eigentlich als Gift für den Bitcoin. Aktuell gibt es beides. Trotzdem notiert der Kurs der ältesten und wichtigsten Kryptowährung über der kritischen Marke von 40.000 Dollar.

Am Mittwoch notiert der Bitcoin-Kurs laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap in der Spitze bei 43.231 Dollar. Das ist der höchste Kurs seit knapp drei Wochen.

Damit zeigt sich der Bitcoin angesichts der gegenwärtigen Belastungsfaktoren überraschend robust: Als die US-Notenbank Fed Anfang des Jahres mehrere Zinserhöhungen in Aussicht stellte, fiel der Kurs von rund 45.000 bis auf rund 36.000 Dollar. Als die Fed nun aber im März die Zinsen das erste Mal erhöhte, blieb der Kurs stabil.

Auch der Ukrainekrieg hatte nur geringe Auswirkungen. Zwar fiel der Kurs am Tag der russischen Invasion bis auf rund 34.000 Dollar. Er erholte sich aber schnell und bewegt sich seitdem rund um die Marke von 40.000 Dollar seitwärts. Damit ist die Digitalwährung während des Ukrainekriegs stabiler als der Aktienmarkt.

Ist also jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Bitcoin zu kaufen? Zumindest aus Sicht der technischen Analyse sollten Anlegerinnen und Anleger vorsichtig sein. Martin Utschneider, Leiter der technischen Analyse bei der Privatbank Donner & Reuschel, empfiehlt: „Nicht in Kaufpanik verfallen.“

Beim Bitcoin droht das „Todeskreuz“

Im Gegensatz zu Aktien gibt es beim Bitcoin keine Fundamentaldaten wie Gewinn- und Umsatzentwicklung. Deswegen hat die technische Analyse am Kryptomarkt für viele Investorinnen und Investoren eine größere Bedeutung als am Aktienmarkt.

>> Lesen Sie dazu: Diese fünf Indikatoren zeigen, ab wann der Bitcoin wieder nachhaltig steigt.

Zuletzt überstieg der Bitcoin die für den kurzfristigen Trend wichtige 38-Tage-Linie. „Nun muss sich zeigen, ob diese sehr erfreuliche Kurzfristtendenz auch in eine mittel- bis langfristige Trendumkehr mündet“, sagt Utschneider. „Die 100-Tage-Linie (46.545 Dollar) nähert sich der 200-Tage-Linie (45.765 Dollar) von oben an. Damit droht eine ,Death-Cross‘-Konstellation.“

Der Begriff Death-Cross – also Todeskreuz – tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigeren gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt. Analysten sehen in einer solchen Konstellation eine drohende Gefahr für einen Bärenmarkt, also fallende Kurse.

Geringes Interesse der Anleger

Utschneider rät Anlegerinnen und Anlegern deshalb zur Vorsicht: „Es sollten aus analytischer Sicht die 44.128 Dollar abgewartet werden. Erst ab diesem Niveau werden sich Anschlusskäufe einstellen.“ Dieses Kursniveau leitet er aus dem Indikator „Ichimoku Kinko Hyo“ ab, einem komplexen Indikatorsystem, das aus unterschiedlichen Indikatorlinien besteht.

Neben der Charttechnik gibt es aber noch einen weiteren Grund, der am Kryptomarkt fürs Abwarten spricht: Das Interesse ist aktuell trotz der vergleichsweisen stabilen Performance schwach. Gemessen an den Höchstständen von Mai 2021 liegen die Anfragen beim Suchmaschinenanbieter Google fast 75 Prozentpunkte niedriger auf dem tiefsten Niveau seit Dezember 2020.

„Wenn Sie an diesem Bereich interessiert sind, empfehlen wir Ihnen, auf ein steigendes Interesse an der Suche zu warten“, erklärt das Analysehaus Datatrek Research auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. „Wie alle neuen Technologien gewinnen diese nur an Wert, wenn die Akzeptanzraten schnell steigen. Und selbst dann sind sie heikel.“

