Kryptowährung Kenia verbietet Sam Altmans Digitalwährung Worldcoin

Hunderttausende Menschen haben sich in Kenia für ein kleines Startkapital die Augen für Sam Altmans Kryptowährung scannen lassen. Nun stoppt die Regierung das Projekt.

Die ID soll eine sichere Unterscheidung zwischen KI-Bots und echten Menschen im Internet gewährleisten. (Foto: Reuters) Iris-Scan mit einem Orb

San Francisco Als erstes Land der Welt hat Kenia der Digitalwährung von Tech-Unternehmer Sam Altman alle Aktivitäten im Land untersagt. Das Verbot gelte für Altmans Digitalwährung Worldcoin und „jede andere Einrichtung, die in ähnlicher Weise mit der Bevölkerung Kenias interagiert“, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Statement, das dem Handelsblatt vorliegt.

Das Verbot bleibe so lange bestehen, bis das Ministerium feststellt, dass „keinerlei Risiken für die Allgemeinheit bestehen“, hieß es weiter. Jeder Person oder Organisation, die Worldcoin helfe, drohten „angemessene Maßnahmen“, kündigte das Innenministerium an.

Worldcoin ist ein Projekt des OpenAI-Chefs Sam Altman. Das dahinterstehende Start-up will eine globale Digitalwährung aufbauen und dafür die Augen aller Menschen scannen. Die Firma hinter Worldcoin, Tools for Humanity, hat einen Sitz in San Francisco und einen in Deutschland.

