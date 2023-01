Kryptowährung Niederländische Zentralbank: Coinbase muss 3,3 Millionen Euro Geldstrafe zahlen

Das Angebot von Coinbase sei von November 2020 bis August 2022 nicht regelkonform gewesen. Die Kryptobörse habe versäumt sich korrekt registrieren zu lassen.

Die Kryptobörse hat von der niederländischen Zentralbank eine Geldstrafe in Millionenhöhe verpasst bekommen. (Foto: Reuters) Coinbase

Amsterdam Die niederländische Zentralbank hat der US-Kryptobörse Coinbase eine Strafe von 3,3 Millionen Euro aufgebrummt. Coinbase habe es versäumt, sich in den Niederlanden korrekt registrieren zu lassen bevor das Unternehmen seine Leistungen anbot.

Die Zentralbank teilte am Donnerstag mit, sie habe berücksichtigt, dass die Kryptobörse eines der größten Kryptowährungsunternehmen sei und eine bedeutende Anzahl an Kunden in den Niederlanden habe. Coinbase sei zwischen November 2020 und August 2022 nicht regelkonform gewesen.

Mehr: Bitcoin über 23.000 Dollar – Technische Analyse warnt vor Torschlusspanik

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen