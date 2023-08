Kryptowährung SpaceX verkauft offenbar Bitcoin-Bestände – Kryptowährung fällt um knapp 12 Prozent

Das Raumfahrt-Unternehmen von Elon Musk hat seine Bitcoin-Bestände im Wert von 373 Millionen Dollar verkauft. Die Kryptowährung gibt zwischenzeitlich um 11,8 Prozent nach.

Der Tech-Milliardär ist dafür bekannt, den Kryptomarkt zu beeinflussen. (Foto: dpa) Elon Musk

New York Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat offenbar seine ganzen Bestände an Bitcoin in Höhe von 373 Millionen US-Dollar verkauft. Das geht aus Geschäftsberichten hervor, die dem Wall Street Journal vorliegen. Obwohl aus den Berichten nicht hervor ging, wann genau der Verkauf stattfand, löste die Meldung darüber am Donnertag Abend (Ortszeit) einen Abverkauf der Kryptowährung aus. Der Bitcoin-Kurs fiel zwischenzeitlich um rund 11,8 Prozent auf 25.313 Dollar – den tiefsten Stand seit dem 16. Juni. Später pendelte sich der Kurs bei mehr als acht Prozent im Minus um die 26.400 Dollar-Marke ein.

Mit Bitcoin wurde der gesamte Kryptomarkt mit nach unten gezogen. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum verlor zwischenzeitlich über 14 Prozent auf 1544 Dollar. Auch die Währungen Cardano und Solana fielen deutlich.

