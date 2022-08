Kryptowährung Test für wichtiges Update wohl erfolgreich – Ether steigt auf höchsten Stand seit zwei Monaten

Die zweitgrößte Cyberdevise soll durch ein Update skalierbarer, sicherer und nachhaltiger werden. Nun gibt es Signale, dass der finale Test dafür erfolgreich war.

Die Blockchain, auf der die zweitgrößte Kryptowährung basiert, gilt als technisch überlegen. (Foto: Reuters) Ether-Darstellung

Düsseldorf Der Aufwärtstrend der Kryptowährung Ether gewinnt an Dynamik. Am Donnerstagvormittag notierte die zweitgrößte Cyberdevise laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap auf 24-Stunden-Sicht mehr als zehn Prozent im Plus bei knapp 1900 Dollar. Das ist das höchste Niveau seit mehr als zwei Monaten.

Auslöser für den Kurssprung sind Fortschritte beim technischen Upgrade „The Merge“ für die zugrunde liegende Ethereum-Blockchain. Der Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin, teilte beim Kurznachrichtendienst Twitter eine Mitteilung, dass der sogenannte Goerli-Test erfolgreich verlaufen ist – das ist der dritte und letzte Test vor dem Upgrade.

Auch der Informatiker Tim Beiko, der die Ethereum-Entwickler koordiniert, veröffentlichte bei Twitter einen Screenshot, der darauf hindeutet, dass der Test erfolgreich war. Die Umsetzung des Updates wird im September erwartet. Final bestätigt ist das aber noch nicht.

