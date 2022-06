Kryptowährung US-Börsenaufsicht untersucht Kollaps des Stablecoins Terra

Hat das Unternehmen gegen Regeln für Wertpapiere und Anlageprodukte verstoßen? Das soll die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nun klären.

Neben dem Stablecoin Terra stürzten während der Turbulenzen am Kryptomarkt eine Reihe von Coins ab. Symbolmünzen verschiedener Kryptowährungen

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC untersucht, ob die Marketingstrategien für den Stablecoin Terra vor seinem Absturz im vergangenen Monat gegen die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Anlegern verstoßen haben. Dies berichtet eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Ermittler der SEC untersuchen, ob Terraform Labs, die Firma hinter der auch als UST bekannten Digitalwährung, gegen Regeln für Wertpapiere und Anlageprodukte verstoßen hat. Der Stablecoin sollte durch einen Algorithmus und den Handel mit einem verwandten Token namens Luna eine Anbindung im Verhältnis 1:1 an den Dollar gewährleisten.

Die Implosion von UST ab dem 7. Mai hatte Schockwellen durch die Kryptomärkte geschickt. Finanzministerin Janet Yellen erklärte, dass die Episode die Gefahren von Token aufzeigt, die angeblich an den Dollar gekoppelt sind. Der amtierende Comptroller of the Currency Michael Hsu nannte den Vorgang einen „Weckruf“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen