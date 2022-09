In den vergangenen Monaten war es bei vielen Krypotwährungen zu großen Kursturbulenzen gekommen. Jetzt soll ein robustes Regelwerk geschaffen werden.

Frankfurt Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht will bis zum Jahresende Kapitalvorschriften für das Engagement von Geldhäusern in Kryptowährungen fertigstellen. Das Leitungsgremium habe den Ausschuss dazu beauftragt, teilte die Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Chefs der Bankenaufsichtsbehörden (GHOS) am Dienstag mit.

Ein robustes Regelwerk für die Aufsicht müsse geschaffen werden, das Innovationen fördere und die Finanzstabilität sichere. Der 1974 gegründete Basler Ausschuss setzt die weltweiten Standards für die Bankenaufsicht.

In den vergangenen Monaten war es bei vielen Krypotwährungen zu großen Kursturbulenzen gekommen. Auch sogenannte Stablecoins, bei denen heftige Kursschwankungen eigentlich ausgeschlossen werden sollten, gerieten stark unter Druck. Die Rufe nach klaren Regulierungsvorgaben waren deshalb lauter geworden.

