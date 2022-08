Kryptowährungen Bitcoin fällt auf 21.000 Dollar zurück – Zwei Gründe für das jähe Ende der Rally

Am Kryptomarkt ist die Erholungsrally vorerst gestoppt. Das liegt an den wieder steigenden Zinserwartungen. Hinzu kommt noch ein technischer Grund.

Die Kryptowährung konnte ihr Zwischenhoch von 25.000 Dollar nicht halten. (Foto: Reuters) Bitcoin-Darstellung

Düsseldorf Die Erholungsrally am Kryptomarkt ist vorerst gestoppt: Der Bitcoin hat seit seinem Zwischenhoch am Montag bei über 25.000 Dollar rund 15 Prozent an Wert verloren und notierte am Sonntag bei rund 21.000 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt verlor laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap im selben Zeitraum ebenfalls 15 Prozent an Wert.

Besonders deutlich waren die Abschläge bei der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum. Der Kurs war in Erwartung eines wichtigen Updates auf mehr als 2000 Dollar gestiegen und hatte sich damit seit seinem Mitte Juni erreichten Tief mehr als verdoppelt. Nun brach der Kurs bis unter die Marke von 1600 Dollar ein.

Auch die Aktien von Konzernen aus der Kryptobranche standen unter Druck. Papiere der Kryptobörse Coinbase Global und des Mining-Unternehmens Marathon Digital brachen um elf und 15 Prozent ein.

