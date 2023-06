Kryptowährungen Bitcoin steigt über Marke von 30.000 Dollar – trotz Regulierungsoffensive

Der Bitcoin setzt zur nächsten Rally an. Eine Reihe traditioneller Wall-Street-Häuser sorgt mit ihren Kryptoplänen für neue Hoffnung bei den Anlegern. Auch die Deutsche Bank gehört dazu.

Eine Reihe von Nachrichten aus den vergangenen Tagen hatte neue Hoffnung bei den Anlegern geweckt. (Foto: Reuters) Bitcoin und weitere Kryptowährungen

Denver Kryptowährungen haben am Mittwoch mit einem deutlichen Kurssprung überrascht. Der Bitcoin, die größte und älteste digitale Währung, legte zeitweise um zwölf Prozent zu und stieg am Abend sogar über die Marke von 30.000 Dollar.

Und die Beliebtheit des Bitcoins unter allen Kryptowährungen scheint immer weiter zu steigen. Die Cyberdevise macht laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap mittlerweile 49,5 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen aus, ein Anstieg von zehn Prozent seit Januar.

Aber auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether konnte um etwa acht Prozent zulegen und notierte zuletzt bei 1888 Dollar.

Start der Kryptobörse EDX

Es war ausgerechnet die traditionelle Finanzwelt, die die Kurse steigen ließ. Eine Reihe von Nachrichten aus den vergangenen Tagen hatte neue Hoffnung bei den Anlegern geweckt. So startete am Dienstag die neue Kryptobörse EDX, die unter anderem von den Wall-Street-Instituten Citadel Securities, Fidelity und Schwab finanziert wird. Sie richtet sich jedoch nur an Profiinvestoren.

