Kryptowährungen FTX-Anwälte fanden nur Bruchteil des Firmen-Kryptobestands

Bislang konnte nur ein Teil der digitalen Vermögenswerte von FTX sichergestellt werden. Insolvenzspezialisten fanden etwa 740 Millionen Dollar an Kryptowährung.

Die Insolvenzspezialisten beklagen die schlechte Qualität von internen Kontrollen und Aufzeichnungen bei der Kryptobörse. (Foto: Reuters) FTX

New York Die Insolvenzspezialisten, die am Kollaps der FTX Group von Sam Bankman-Fried arbeiten, haben Schwierigkeiten, die Bestände der Firma an Barmitteln und Kryptowährungen ausfindig zu machen. Sie beklagen die schlechte Qualität von internen Kontrollen und Aufzeichnungen beim kollabierten Krypto-Börsenbetreiber.

„Die Gläubiger haben nur einen Bruchteil der digitalen Vermögenswerte der FTX Group ausfindig gemacht und gesichert, von denen sie hoffen, sie in diesen Chapter-11-Fällen zurückzuerhalten“, erklärte John J. Ray III, der neue Chief Executive Officer der Gruppe, in einer eidesstattlichen Erklärung, die am Donnerstag beim Konkursgericht eingereicht wurde. Bisher wurden etwa 740 Millionen Dollar an Kryptowährung in Cold Wallets gesichert.

Über ihre Barbestände habe FTX „keine zentrale Übersicht“ geführt. Auch eine genaue Liste der Bankkonten und Kontounterzeichner existiere nicht, so Ray. Der Kreditwürdigkeit der Bankpartner sei ebenfalls nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt worden.

