Kryptowährungen „Ich habe meine gesamten Ersparnisse verloren“ – Wie der Luna-Crash Kleinanleger und Krypto-Milliardäre belastet

Die Kryptowährung Luna ist innerhalb von 24 Stunden praktisch wertlos geworden. Das löst Existenzängste aus und erinnert an die Turbulenzen bei Gamestop und Co.

Der CEO von Coinbase hat durch den Krypto-Crash mehrere Milliarden Dollar verloren. (Foto: Reuters) Brian Armstrong

Denver Unaufhaltsam ging es abwärts. Die Kryptowährung Luna kostete am Montag noch 70 Dollar, am Mittwoch lag sie bei 15 und am Donnerstagabend bei einem Cent. Damit steht das einst so beliebte Krypto-Projekt vor dem Aus.

Für viele Kleinanleger ist die Entwicklung existenzbedrohend. Sie sind zum Teil hoch-riskante Wetten in der Krypto-Welt eingegangen. Lange haben sie davon profitiert. Nun jedoch stehen sie vor einem Scherbenhaufen. Auch bei Krypto-Milliardären macht sich der Ausverkauf bemerkbar, der zuletzt auch den Bitcoin, die größte digitale Währung sowie den Markt insgesamt mit ins Minus gezogen hatte.

Besonders der Kurs der Krypto-Währung Luna war eingebrochen, nachdem der dazugehörige Stablecoin Terra seine Bindung zum US-Dollar verloren hatte. Das hatte die ohnehin schon nervösen Krypto-Märkte weiter unter Druck gebracht.

