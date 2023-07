Kryptowährungen Neue Klagen und eine Rally: Kryptobranche feiert Teilerfolg gegen US-Börsenaufsicht SEC

Die Kryptowährung XRP legt fast 100 Prozent zu. Grund ist eine Entscheidung darüber, ob bestimmte Kryptoprodukte als Wertpapiere gelten. An anderer Stelle droht der Branche indes neuer Ärger.

Der Krypto-Markt freut sich über einen Sieg im Kampf gegen die Regulierungsbehörden. (Foto: Reuters) Kryptowährungen

Denver Ein Gerichtsentscheid in den USA hat am Donnerstag eine neue Kryptorally ausgelöst. Eine Bezirksrichterin sprach der Kryptofirma Ripple, die den Token XRP herausgibt, einen Teilerfolg in ihrem Rechtsstreit gegen die US-Börsenaufsicht SEC zu. XRP schoss daraufhin um fast 100 Prozent in die Höhe und zog alle wichtigen Kryptowährungen mit. Der Bitcoin, die größte und älteste digitale Währung, lag in der Nacht zum Freitag vier Prozent im Plus bei 31.480 Dollar. Ether gewann über sieben Prozent und durchbrach die Marke von 2000 Dollar.

