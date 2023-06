Kryptowährungen US-Börsenaufsicht SEC reicht auch Klage gegen Coinbase ein – Aktie bricht ein

Nach der weltweit größten Kryptobörse Binance verklagt die Behörde auch die größte US-Handelsplattform. Die Anschuldigungen gegen Coinbase ähneln denen gegen Binance.

Die Ermittlungen gegen Coinbase laufen schon seit Monaten. (Foto: Reuters) Coinbase

Frankfurt Es ist die zweite Klage innerhalb von 24 Stunden: Die US-Börsenaufsicht SEC verklagt nach der weltweit größten Kryptobörse Binance mit Coinbase die größte US-Handelsplattform. Am Dienstag reichte die Behörde Klage am Bundesgericht in New York ein.

Auf 101 Seiten wirft sie Coinbase unter anderem vor, eine illegale US-Wertpapierhandelsbörse zu betreiben und dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung auszuführen. Damit beraube Coinbase Anleger eines wichtigen Schutzes vor Betrug und Manipulation, schrieb SEC-Chef Gary Gensler am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Der Aktienkurs der Kryptobörse brach an der Wall Street am Dienstag um bis zu 20 Prozent ein.

Die Ermittlungen gegen Coinbase laufen schon seit Monaten. Bereits Ende März setzte die SEC Coinbase mit einer „Wells Notice“ über Ermittlungen gegen die Kryptoplattform in Kenntnis. Derartige Schreiben signalisieren, dass SEC-Mitarbeiter Schritte gegen die betroffene Firma empfehlen wollen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen