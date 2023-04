Markets in Crypto Assets EU reguliert die Kryptobranche – Schwarze Liste wird öffentlich

Die einheitliche Regulierung soll Anleger schützen und den Missbrauch von Kryptowährungen verhindern. Kritikern gehen die Vorschriften nicht weit genug.

Kryptoplattformen müssen künftig wie Banken Informationen zu Absendern und Empfängern von Transaktionen erfassen und mit den Behörden teilen. (Foto: Reuters) Bitcoin

Frankfurt Drei Jahre hat es gedauert, nun ist es offiziell: Die EU bekommt eine einheitliche Kryptoregulierung, genannt „Markets in Crypto Assets“ (kurz MiCA). Das EU-Parlament hat die Verordnung am Donnerstag mit 517 Stimmen bei 38 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen beschlossen. An diesem Freitag soll sie formal verabschiedet werden.

MiCA soll Anleger schützen und den Missbrauch von Kryptowährungen verhindern. Zugleich soll die Regulierung weiterhin Innovationen in dem Sektor ermöglichen.

Mit der MiCA-Verordnung schaffe die EU einheitliche Regelungen für alle Akteure, sagte Bernd Oppold, Partner bei KPMG. „Die Verordnung wird europaweit einen verbindlichen Rechtsrahmen für Kryptowerte errichten, die bisher nicht oder nur auf nationaler Ebene reguliert sind“, so Oppold.

Auch Janet Ho, beim Analysehaus Chainanalysis unter anderem zuständig für regulatorische Anforderungen in Europa, bestätigt: „Mit der Verabschiedung von MiCA durch das Europäische Parlament müssen sich Unternehmen zukünftig nicht mehr mit 27 verschiedenen Krypto-Regulierungsrahmen in Europa auseinandersetzen.“

