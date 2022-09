Medienbericht Japan bereitet offenbar Eingriff am Devisenmarkt vor

Die japanische Währung steht derzeit massiv unter Druck. Grund dafür ist, dass die Notenbank bisher an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhält.

Die Währung hat in diesem Jahr bisher rund 20 Prozent an Wert verloren. (Foto: Reuters) Yen-Geldscheine

Tokio Die japanische Notenbank bereitet sich einem Medienbericht zufolge wegen der starken Abwertung der Landeswährung Yen auf einen Eingriff am Devisenmarkt vor. Die Währungshüter hätten einen Kurstest durchgeführt, wie die Zeitung „Nikkei“ am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe unter Berufung auf Insider berichtete.

Dabei werden Devisenhändler angerufen und nach dem Preis für Kauf und Verkauf des Yen gefragt. Diese Kursüberprüfung wird als möglicher Vorläufer für eine Intervention gesehen.

Der Yen-Kurs stieg nach dem Bericht leicht von einem fast 24-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar an und wurde zuletzt bei 143,89 gehandelt. Die Währung hat in diesem Jahr bisher rund 20 Prozent an Wert verloren. Grund dafür ist, dass die Notenbank an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhält, während andere große Industriestaaten wegen der Inflation ihre Zinsen stark angehoben haben. Das macht japanische Vermögenswerte für Investoren weniger attraktiv.

