 Mega-Übernahme: Binance übernimmt Kryptobörse FTX

Frankfurt, New York Es ist eine große Niederlage für Milliardär Sam Bankman-Fried: Der Gründer der Kryptobörse FTX muss große Teile seines milliardenschweren Unternehmens verkaufen, wie er am Dienstag mitteilte. Das sei nötig geworden, um einen Bankrun und eine damit verbundene Liquiditätskrise zu stoppen. FTX ist die drittgrößte Kryptobörse der Welt und wird nun ausgerechnet an Marktführer Binance verkauft.

Binance-CEO Changpeng Zhao, der in der Branche CZ genannt wird, war pikanterweise einst der Mentor des 30-jährigen Bankman-Fried, wurde zuletzt jedoch zum scharfen Wettbewerber und hatte Sorgen um die Liquidität von FTX in den vergangenen Tagen mit angefacht. Es ist eine dramatische Wendung in der Kryptokrise, die in den vergangenen Monaten bereits zu einer ganzen Reihe von Insolvenzen und gescheiterten Projekten geführt hat.

Ein Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Derzeit laufe der Due-Diligence-Prozess. „Es ist eine sehr dynamische Situation und wir evaluieren die Lage in Echtzeit“, gab CZ auf Twitter zu bedenken. Sein Unternehmen habe das Recht, jederzeit von dem Deal zurückzutreten. Ausgenommen von der Übernahme ist allerdings das US-Geschäft von FTX, das als separates Unternehmen geführt wird, betonte Bankman-Fried. Branchenkennern zufolge könnte das auch wichtig sein, um US-Regulierer zu besänftigen.

Binance war in der Vergangenheit immer wieder mit Regulierern angeeckt, in den USA genauso wie in Europa und in Asien. Die Börse wurde in China gegründet, musste ihr Geschäft jedoch von dort abziehen. Das US-Geschäft sei angesichts der hohen regulatorischen Vorschriften der am wenigsten profitable Bereich von FTX, berichtet der US-Börsensender CNBC.

„Dies ist der Wilde Westen und der Wilde Westen ist gefährlich“, sagte Bankman-Fried bei CNBC. Der Gründer hatte sich in den vergangenen Wochen selbst als eine Art weißer Ritter der Kryptowelt positioniert und in Schwierigkeiten geratene Konkurrenten aufgekauft. Nun muss er selbst gerettet werden.

Noch am Montag hatte Bankman-Fried versucht, einen solchen Schritt zu verhindern. Er versicherte via Twitter: „Den Vermögenswerten geht es gut.“ FTX verfüge über genügend Mittel, um alle Kundenbestände abzudecken. Weiter schrieb er: „Ein Konkurrent versucht, uns mit falschen Gerüchten zu schaden.“ Ohne dass der Name direkt genannt wird, ist deutlich, welchen Rivalen Bankman-Fried in seiner Nachricht meinte: die Kryptobörse Binance um Chef CZ. Die Unternehmen sind schon lange über den FTT-Token verflochten. FTT ist die digitale Währung der Kryptobörse FTX, in die Binance große Summen investiert hat.

Der Binance-Chef und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried haben sich in den letzten Monaten auf Twitter heftige Wortgefechte geliefert. (Foto: Reuters) Changpeng Zhao

Am Sonntag kündigte CZ jedoch via Twitter an, seine restlichen FTT-Bestände im Wert von etwa 530 Millionen Dollar zu verkaufen. Das führte zu einem massiven Kurseinbruch – und beschleunigte die Probleme von FTX. Als Grund führte CZ „jüngste Enthüllungen, die ans Licht kamen“, an. Er sagte zwar nicht explizit, worum es sich dabei handelt. Naheliegend ist, dass der Unternehmer damit auf einen Bericht der Nachrichtenseite Coindesk aus der vergangenen Woche anspielte.

Das Kryptoimperium von Sam Bankman-Fried besteht aus zwei Firmen: aus der Börse FTX sowie aus der Handelsfirma Alameda Research. Doch auch wenn es sich um zwei getrennte Unternehmen handelt, überschneiden sie sich laut dem Bericht an einer wichtigen Stelle, und zwar in der Bilanz von Alameda Research. Diese Bilanz ist demnach „voll von FTT-Token“ – und nicht etwa aus einer Mischung von mehreren Digitalwährungen. Insgesamt geht es um mehrere Milliarden Dollar, wodurch in der Branche Zweifel an der Liquidität der Assets des Unternehmens aufkamen.

Alameda-Research-Chefin Caroline Ellison äußerte sich am vergangenen Wochenende zu dem Bericht. Demnach beziehe sich die betreffende Bilanz lediglich „auf einen Teil unserer Unternehmenseinheiten“, schrieb sie bei Twitter. Es gebe mehr als zehn Milliarden Dollar an Vermögenswerten, die dort nicht aufgeführt seien.

Übernahme stabilisierte Kryptopreise

Die geplante Übernahme stabilisierte indes am Dienstagabend die Kryptopreise. Der Bitcoin, die größte und älteste Kryptowährung, schoss nach der Ankündigung zeitweise mehr als 1300 Dollar nach oben und notierte in der Spitze bei 20.578 Dollar. Die zweitgrößte Kryptowährung Ether legte 4,5 Prozent zu und kostete 1539 Dollar. Auch der FTX-Token (FTT), durch den Händlern ein Rabatt auf die Gebühren gewährt wird, legte nach der Ankündigung etwa zehn Prozent zu. Die Rally verpuffte jedoch schon kurz darauf wieder.

Unklar war zunächst auch, was der Verkauf für die vielen Risikokapitalgeber bedeutet, die in FTX investiert haben. Das Unternehmen wurde bei der jüngsten Finanzierungsrunde im Januar mit 32 Milliarden Dollar bewertet. Investor Paradigm hatte damals 400 Millionen Dollar investiert. Zuvor waren unter anderem bereits Sequoia, Softbank, Thoma Bravo und Coinbase Ventures, der Risikokapital-Arm der Kryptobörse Coinbase, eingestiegen.

