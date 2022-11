 Nach FTX-Pleite: Kryptounternehmen Blockfi meldet Insolvenz an

Die Krise am Markt für digitale Währungen spitzt sich weiter zu. Nun ist auch das Kryptounternehmen Blockfi pleite. Das könnte den Druck auf den Bitcoin weiter erhöhen.

Das Start-up mit Sitz in Jersey City nicht weit von New York ist ein sogenannter Krypto-Lender. Die Pleite der Kryptobörse FTX bedeutet nun auch das Aus für Blockfi. (Foto: LightRocket/Getty Images) Logo des Krypto-Unternehmens Blockfi

New York Die spektakuläre Pleite der Kryptobörse FTX Mitte November sorgt für weitere Dominoeffekte: Am Montag meldete das Kryptounternehmen Blockfi in den USA Insolvenz an. Das Start-up mit Sitz in Jersey City nicht weit von New York ist ein sogenannter Krypto-Lender. Nutzer können dort digitale Währungen als Sicherheiten hinterlegen und sich im Gegenzug andere Kryptowährungen leihen.

Noch im Juni, nachdem der Stablecoin Terra zusammengebrochen war, wurde Blockfi von FTX gerettet. FTX-CEO Sam Bankman-Fried gewährte Blockfi eine Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Dollar und erhielt die Option, das Start-up später ganz zu übernehmen. Doch die Pleite von FTX bedeutet nun auch das Aus für Blockfi.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen