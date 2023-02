Nach Rekord-Pleite US-Staatsanwaltschaft weitet Klage gegen FTX-Gründer aus

Sam Bankman-Fried muss sich gegen vier weitere Anklagepunkte verteidigen. Es geht um Bank-Betrug und politische Spenden.

Der Gründer der Kryptobörse FTX sieht sich mit vier neuen Anklagepunkten konfrontiert. (Foto: Bloomberg) Sam Bankman-Fried

New York Der Gründer der gescheiterten Krypto-Plattform FTX, Sam Bankman-Fried, hat offenbar ein noch ausgefeilteres Betrugssystem betrieben als bislang angenommen. Das geht aus vier neuen Anklagepunkten hervor, die die US-Staatsanwaltschaft am Donnerstag veröffentlicht hat.

Dabei geht es vor allem um das Ausmaß an politischen Spenden, die der 30-Jährige vergeben haben soll. So habe Bankman-Fried Strohmänner benutzt, die in seinem Namen bestimmte Politiker unterstützt haben. Dadurch konnte er Obergrenzen für Spenden umgehen, wie es in der Klageschrift heißt.

>> Lesen Sie hier: Wie die Biden-Regierung gezielt gegen Kryptofirmen vorgeht

FTX, einst die drittgrößte Kryptobörse der Welt, war bis zur Pleite im November ein wichtiger Geldgeber für Vertreter beider Parteien. Diese sollen laut Staatsanwaltschaft allerdings mit Kundengeldern bezahlt worden sein. Insgesamt geht es um „über 300 rechtswidrige Spenden im zweistelligen Millionenbereich, weil sie durch Strohmänner getätigt wurden oder mit Kundengeldern bezahlt wurden“, so die Klageschrift.

