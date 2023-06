Öl Insider: Opec plus dürfte Förderkürzungen nicht weiter verschärfen

Insider vermuten, dass die Öl-Förderländer bei ihrem Treffen am Wochenende keine weitere Verknappung des Angebots beschließen werden.

Anfang Oktober 2022 hatten die Länder bereits die Kappung der Produktion um zwei Millionen Fass pro Tag vereinbart. (Foto: dpa) Ölförderung

London, Dubai Die in der Opec plus zusammengeschlossenen Öl-Förderländer werden nach Angaben von Insidern bei ihrem Treffen am Wochenende trotz zuletzt gesunkener Ölpreise wohl keine weitere Verknappung des Angebots beschließen. Stand heute sei eine weitere Kürzung unwahrscheinlich, sagten vier Personen aus dem Umfeld der Opec, die namentlich nicht genannt werden wollten.

„Aber wie immer kann sich alles ändern, je nachdem, in welcher Stimmung einige sind“, sagte einer der Insider. Zwei andere sagten, es sei noch zu früh, um sich über das Ergebnis des Treffens sicher zu sein. Die Opec hat in der Vergangenheit die Märkte mit ihren Beschlüssen wiederholt überrascht.

