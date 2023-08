 Ölpreis: Öl erfährt stärksten Preisschub seit Anfang 2022

Die Preise für Rohöl liegen auf dem höchsten Niveau seit drei Monaten. Analysten führen dies auf zwei wesentliche Treiber zurück – und erwarten einen weiteren Preisschub.

Frankfurt Die Rohölpreise haben im Juli so stark zugelegt wie zuletzt vor eineinhalb Jahren und den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Am Montag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Ölsorte Brent für eine Lieferung im Oktober bis auf rund 85 Dollar. Die US-Sorte WTI kostet rund 81 Dollar je Barrel. Am vergangenen Freitag hatten die Preise nach fünf positiven Wochen in Folge das höchste Niveau seit April erreicht.

Allein im Juli kletterten die Preise um knapp 14 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten waren die Rohölpreise aufgrund der schwachen globalen Wirtschaftslage bei steigenden Zinssätzen um knapp ein Fünftel gesunken.

Getrieben werden die Preise aktuell von der Erwartung, dass sich das Angebot weiter verknappen wird und die Nachfrage anzieht. So rechnen Marktbeobachter damit, dass der große Erdölförderer Saudi-Arabien seine freiwillige Kürzung der Förderung bis September verlängert. Saudi-Arabien hat bisher eine Reduktion um eine Million Barrel pro Tag bis Ende August angekündigt.

Ölpreis: Preiserhöhung durch verknapptes Angebot

Analysten rechnen nun damit, dass das Land beim Treffen der Opec-plus-Förderstaaten eine Verlängerung um einen Monat verkündet. Ab Oktober erwarten die Rohstoffexperten der US-Investmentbank Goldman Sachs dann, dass Saudi-Arabien seine Kürzung halbiert.

Ein weiterer Faktor ist laut Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch ein leichter Rückgang der Ölproduktion in Libyen, nachdem dort einige Ölfelder aufgrund von Protesten für mehrere Tage lahmgelegt waren. Die Ölproduktion des Förderkartells könnte damit auf das niedrigste Niveau seit Herbst 2021 gefallen sein.

Die Ölpreise werden zudem gestützt durch lebhaftere Nachfrage infolge eines schwindenden Wachstumspessimismus in den USA. Stärkere Käufe seien meist während der US-Handelszeiten getätigt worden, stellt Vandana Hari vom Rohstoffanalysehaus Vanda Insights aus Singapur gegenüber Reuters fest.

Öl: Analysten rechnen mit steigenden Preisen

Die Experten von Goldman Sachs erwarten, dass der Brent-Preis in diesem Jahr noch auf 86 Dollar steigt, im zweiten Quartal 2024 dann auf 93 Dollar. Auch UBS-Analyst Giovanni Staunovo erwartet, dass der Preis in den kommenden Monaten auf 86 bis 90 Dollar je Barrel zulegt.

Die weltweite Nachfrage dürfte Goldman Sachs zufolge im Juli auf einen Rekord von 102,8 Millionen Barrel pro Tag geklettert sein. Für 2023 rechnen sie nun mit einer um rund 550.000 Barrel pro Tag höheren Nachfrage dank der verbesserten Konjunkturaussichten in Indien und den USA. Eine steigende Nachfrage werde im zweiten Halbjahr zu einem etwas höheren Versorgungsdefizit führen von rund 1,8 Millionen Barrel am Tag, meinen die Analysten.

Erstpublikation: 31.07.2023, 15:39 Uhr.