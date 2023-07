 Ölpreis: Russland verkauft erstmals wieder Öl über EU-Preisgrenze

Dem Westen gelingt es bislang nicht, Russlands Öleinnahmen zu begrenzen. Der Ölpreis pro Fass steigt auf mehr als 60 Dollar. Moskau profitiert dabei von einem bewährten Bündnis.

Zürich Es ist ein Novum, das zur Bewährungsprobe werden könnte. Erstmals seit Einführung der westlichen Sanktionen gegen die russische Ölbranche ist der Preis für Urals-Öl deutlich über die festgelegte Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) gestiegen.

Nach Angaben des Branchendienstes Argus Media kostete die wichtigste russische Ölsorte für den Export gen Westen am Schwarzmeerhafen Noworossijsk am Donnerstag zwischenzeitlich knapp 63 Dollar. Das Analysehaus S&P Global Platts bestätigte einen Preis von knapp über 60 Dollar auch am russischen Ostseehafen Primorsk.

Der jüngste Preisanstieg wird damit zum Praxistest für die von den G7-Staaten und der EU eingeführten Preisobergrenze. Seit Dezember 2022 ist es europäischen Reedern und Dienstleistern wie Versicherungen untersagt, zu einem Preis von mehr als 60 Dollar russisches Rohöl zu verschiffen. Exporte in die EU sowie die G7-Staaten sind unabhängig vom Preis untersagt.

