Opec plus Ölkartell senkt Produktionsziel für 2024 – Saudi-Arabien kürzt freiwillig eine Million Barrel pro Tag

Nach stundenlangen Verhandlungen einigt sich das Ölkartell darauf, sein Produktionsziel für 2024 zu senken. Zuvor hatten sich die Verhandlungen ungewöhnlich lang hingezogen.

Saudi-Arabien ist auf einen recht hohen Ölpreis angewiesen, um alle Staatsausgaben zu decken. (Foto: Reuters) Saudi-Arabiens Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman Al-Saud in Wien

Frankfurt Die Opec-plus senkt ihr Produktionsziel für 2024 auf rund 40 Millionen Barrel am Tag. Das teilte das Öl-Kartell am Sonntag nach seinem Treffen in Wien mit. Damit verringern sich die Fördermengen im Vergleich zu der aktuell angepeilten Produktion um knapp 1,4 Millionen Barrel am Tag.

An den geplanten Ölförderkürzungen für dieses Jahr haben die ölexportierenden Länder keine Änderungen vorgenommen. Zudem wird Saudi-Arabien ab Juli eine zusätzliche freiwillige einmonatige Förderkürzung in Höhe von einer Million Barrel pro Tag vornehmen, wie der Branchendienst Energy Intelligence und die Nachrichtenagentur Saudi Press Agency übereinstimmend berichten. Die Kürzung kann bei Bedarf verlängert werden.

Die Verhandlungen der Opec-plus-Staaten zogen sich an diesem Sonntag in Wien länger hin als gewöhnlich. Grund dafür war laut Bloomberg ein Konflikt mit den afrikanischen Mitgliedern des Ölkartells.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen