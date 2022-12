 Osmium: Das fragwürdige Geschäft mit dem rarsten Edelmetall der Welt

Das „Osmium-Institut“ preist kristallines Osmium als langfristige Sachwertanlage an. Das Metall wird über freie Vermittler zu hohen Preisen verkauft. Experten sind jedoch skeptisch.

Osmium wird hauptsächlich als Nebenprodukt beim Abbau von Platin, Palladium und Nickel gefördert. Es ist extrem selten – daher gibt es auch nur sehr wenige industrielle Anwendungen für das Metall. (Foto:𧋴Px Plus/Getty Images) Osmium-Kristalle

Murnau am Staffelsee, Satigny Osmium ist das seltenste Edelmetall der Welt – und Ingo Wolf ist angetreten, es fast im Alleingang zum wertvollsten Edelmetall der Welt zu machen. Dafür hat er das „Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium“ gegründet.

Aus einer zweistöckigen Villa in Murnau am Staffelsee bei München verfolgt er seine Mission, eine breite Masse für das gräuliche Metall zu begeistern: „Wenn das Osmium in den Köpfen der Menschen angekommen ist“, schwärmt er, „und sie wirklich wissen, dass sie ein unfälschbares Metall haben, das auch noch ausgeht – welche Anlageform außer dieser sollen sie dann wählen?“

Wolf kauft beinahe jedes Kilo Osmium, dessen er habhaft werden kann. Über einen Geschäftspartner in der Schweiz lässt er daraus kristallines Osmium herstellen. Dieses wird etwa in Form sogenannter Disks meist über Vermittler auf Provisionsbasis verkauft.

