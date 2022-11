Pleite-Börse Verschwundenes Vermögen, manipulierte Software, Millionentransfers per Emoji: Die Horrorbilanz von FTX

Die Insolvenzanwälte konnten bislang nur einen Bruchteil des Firmenvermögens sicherstellen. Der neue CEO sieht ein „beispielloses Versagen der Kontrollsysteme“.

Die Insolvenzspezialisten beklagen die schlechte Qualität von internen Kontrollen und Aufzeichnungen bei der Kryptobörse. (Foto: Reuters) FTX

New York Die Insolvenzspezialisten, die daran arbeiten, den Kollaps der FTX Group von Sam Bankman-Fried aufzuarbeiten, haben nach eigener Aussage Schwierigkeiten, das angegebene Firmenvermögen in Form von Barmitteln und Kryptowährungen ausfindig zu machen. Die Experten beklagen darüber hinaus fehlende interne Kontrollmechanismen und lückenhafte Aufzeichnungen bei dem kollabierten Krypto-Börsenbetreiber.

Man habe „nur einen Bruchteil der digitalen Vermögenswerte der FTX Group ausfindig machen und sichern“ können, erklärte John J. Ray, der neue Firmenchef der Gruppe, in einer eidesstattlichen Erklärung, die am Donnerstag beim Konkursgericht eingereicht wurde.

Bisher wurden nur etwa 740 Millionen Dollar in Form von Kryptowährungen in sogenannten Cold Wallets, also Kryptowährungsspeichern, gesichert. Unklar ist zudem, über wie viel Bargeld die FTX-Gruppe verfügte, als sie Insolvenz anmeldete. Die Experten fanden bis zum jetzigen Zeitpunkt nur rund 560 Millionen Dollar, die verschiedenen FTX-Unternehmen zuzuordnen sind.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen