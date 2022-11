Pleitebörse FTX Gründer Sam Bankman-Fried soll 300 von 420 Millionen Dollar an Investorengeld abgezweigt haben

Ein Zeitungsbericht legt neue Ungereimtheiten bei der gescheiterten Kryptobörse FTX offen – und belastet den Ex-Chef schwer. Er soll Investorengeld in die eigene Tasche gesteckt haben.

Der Gründer der Kryptobörse FTX gerät immer mehr in die Kritik. (Foto: The Washington Post/Getty Images) Sam Bankman-Fried

New York FTX-Gründer Sam Bankman-Fried soll knapp drei Viertel des Geldes, das Investoren 2021 in einer Finanzierungsrunde zugesagt hatten, für eigene Zwecke verwendet haben. Das berichtet das „Wall Street Journal“.

FTX hatte im Oktober letzten Jahres 420 Millionen Dollar von einer Reihe namhafter Investoren eingenommen. Die Kryptowährungsbörse, zwischenzeitlich die drittgrößte der Welt, erklärte damals, mit dem Geld das eigene Unternehmenswachstum befördern zu wollen. Außerdem sollte die Investition demnach die Nutzerfreundlichkeit der Plattform und die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden verbessern.

Laut dem Zeitungsbericht blieb jedoch unerwähnt, dass 300 Millionen Dollar nicht an FTX, sondern vielmehr an Gründer und Firmenchef Bankman-Fried gingen. Dieser verkaufte einen Teil seines Anteils am Unternehmen. Das „Wall Street Journal“ zitiert aus entsprechenden Finanzunterlagen und Insiderkreisen.

