Produktionsmenge Opec plus einigt sich offenbar auf Eckpunkte zur Anhebung der Förderquoten

Der Vertrag zur Förderbremse könnte bis Ende 2022 verlängert werden. Die Fördermengen würden dann schrittweise bis Dezember angehoben werden.

Bislang konnten sich die großen Erdölexporteure trotz mehrerer Anläufe nicht auf eine neue Förderpolitik einigen. (Foto: dpa) Ölförderung

Moskau, Dubai, London In die festgefahrenen Verhandlungen der großen Öl-Staaten über eine Anhebung der Förderquoten ist wieder Bewegung gekommen. Einem Insider zufolge haben sich die Länder der Opec plus auf Eckpunkte zur allmählichen Anhebung der Produktionsmengen geeinigt.

Demzufolge sollen die Fördermengen schrittweise bis Dezember angehoben werden, wie aus Kreisen der Opec plus verlautete. Zur dem Zusammenschluss gehören nehmen dem Exportkartell Opec weitere Förderländer wie Russland. Der Vertrag zur Förderbremse soll bis Ende 2022 verlängert werden. Dieser läuft eigentlich im April des kommenden Jahres aus. Details seien aber noch offen.

Die Gespräche über die Ölfördermengen werden am Sonntag in Wien fortgesetzt werden, anschließend ist eine Pressekonferenz angekündigt. Dass die Opec plus zusammentrifft, werten Beobachter als Zeichen eines nahenden Kompromisses. Insidern zufolge sollte ein vollständiges Treffen erst wieder einberufen werden, wenn eine Einigung in Reichweite ist.

Anfang des Monats waren Gespräche über eine moderate Anhebung der Ölproduktion gescheitert, weil die Vereinigten Arabischen Emirate die Berechnungsgrundlage für die eigene Förderquote anpassen wollten. Diese orientiert sich an der Kapazität von Oktober 2018. Doch seither haben die Emirate massiv in die Ölinfrastruktur investiert und ihre Maximalkapazität ausgebaut.

Da sich die Wirtschaft allmählich von der Corona-Pandemie erholt, steigt auch der Bedarf an Öl. Das wiederum treibt die Preise in die Höhe. Bislang konnten sich die großen Erdölexporteure trotz mehrerer Anläufe nicht auf eine neue Förderpolitik einigen. Damit bleiben die bisherigen Produktionsbeschränkungen in Kraft.

Mehr: Die Opec zerlegt sich selbst – das ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft. Ein Kommentar.