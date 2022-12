Prozess um FTX „Riesige Fluchtgefahr“– Bankman-Fried kommt nicht auf Kaution frei

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX will seine Auslieferung in die USA anfechten. Bis zur Anhörung im Februar muss er allerdings im Gefängnis auf den Bahamas bleiben.

Der FTX-Gründer kommt nicht auf Kaution frei. (Foto: Reuters) Sam Bankman-Fried

Denver Sam Bankman-Fried wird die kommenden Wochen im Gefängnis verbringen. Das entschied die zuständige Richterin auf den Bahamas am Dienstagabend. Das Fluchtrisiko sei „riesig“, da der Gründer der nun insolventen Kryptobörse FTX Zugang zu „üppigen Finanzmitteln“ habe. Der Anwalt des 30-Jährigen hatte eine Kaution in Höhe von 250.000 Dollar angeboten, damit Bankman-Fried erst einmal nicht ins Gefängnis muss. Auch wäre Bankman-Fried bereit gewesen, eine Fußfessel zu tragen. Doch das reichte der Richterin nicht aus.

Der Ex-Milliardär, der in einer Luxuswohnung auf den Bahamas wohnte, wurde am Montagabend überraschend festgenommen. Das US-Justizministerium hat eine strafrechtliche Klage gegen ihn eingereicht und verlangt, dass die Bahamas ihn ausliefern. Bankman-Fried kündigte an, seine Auslieferung anzufechten. Die Anhörung ist auf den 8. Februar angesetzt.

