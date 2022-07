 Rezessionsängste: Ölpreis könnte bis Ende 2023 um 50 Prozent einbrechen

Düsseldorf Die Ängste vor einer weltweiten Rezession hinterlassen auch am Ölmarkt ihre Spuren. Der Preis für ein Barrel Rohöl (159 Liter) könnte nach einer neuen Analyse der Citigroup bis Ende dieses Jahres auf 65 Dollar einbrechen und bis Ende 2023 sogar auf 45 Dollar, wenn eine nachfragebedingte Rezession eintritt.

Diese Prognose basiert auf dem Ausbleiben jeglicher Intervention seitens der Produzentengruppe „Opec plus“, also den 13 Opec-Staaten und zehn weiteren staatlichen Ölexporteuren unter der Führung Russlands, und einem Rückgang der Ölinvestitionen, schrieben die Analysten Francesco Martoccia und Ed Morse in ihrem aktuellen Bericht. Die Nordseesorte Brent, die weltweite Benchmark auf dem Rohölmarkt, wurde am Dienstag bei 98,63 pro Barrel gehandelt.

Der Ölpreis ist in diesem Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar in die Höhe geschnellt. Gleichzeitig heben die Zentralbanken die Zinsen an, wodurch die Rezessionsrisiken zunehmen. Die australische Zentralbank hob am Dienstag die Zinssätze zum dritten Mal an und kündigte weitere Erhöhungen an, da sie darum kämpft, die steigende Inflation einzudämmen, auch auf die Gefahr hin, einen wirtschaftlichen Abschwung auszulösen.

In Südkorea erreichte die Inflation im Juni ein 24-Jahres-Hoch und verstärkte die Besorgnis über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der Ölnachfrage. Das macht es für die Banken schwierig, die Entwicklung des Ölpreises bis 2023 zu prognostizieren.

Citi: Ölpreise fallen in allen Rezessionen auf ungefähr die Grenzkosten

In ihrem Ausblick vergleicht die Citi den aktuellen Energiemarkt mit den Krisen der 1970er-Jahre. Die Ökonomen der Bank gehen derzeit nicht davon aus, dass die USA in eine Rezession abrutschen werden: „Was das Öl betrifft, so deuten die historischen Daten darauf hin, dass die Ölnachfrage nur in den schlimmsten globalen Rezessionen negativ wird“, so die Citi-Analysten in der Notiz vom 5. Juli. „Aber die Ölpreise fallen in allen Rezessionen auf ungefähr die Grenzkosten.“

So ist der Preis für Brent am Dienstag um fünf Prozent gefallen, obwohl norwegische Offshore-Arbeiter einen Streik begannen, der die Öl- und Gasproduktion reduzieren wird. Der norwegische Öl- und Gasverband prognostizierte am Sonntag, dass die Ölproduktion ab Mittwoch um bis zu 130.000 Barrel pro Tag reduziert wird. Dies entspräche etwa 6,5 Prozent der norwegischen Produktion, wie die Nachrichtenagentur Reuters errechnet hat.

Bei einer weiteren geplanten Eskalation bis Samstag könnten nach einer Reuters-Berechnung fast ein Viertel der norwegischen Gasproduktion sowie rund 15 Prozent der Ölförderung lahmgelegt werden.

