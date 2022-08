Rohöl Opec plus beschließt minimal höhere Ölproduktion – „Ohrfeige für die USA“

Eine Produktionserhöhung, die keine ist: Die Allianz der Ölexportstaaten widersteht weitgehend den Forderungen nach einer Ausweitung der Ölproduktion.

Das Königreich und seine Verbündeten in der Opec- plus weigern sich, die Ölproduktion deutlich anzuheben. (Foto: Thomas J. Abercrombie) Ölraffinerie in Ras Tanurah, Saudi-Arabien

Zürich Die Allianz der Ölexporteure Opec plus hat sich auf eine minimale Anhebung der Ölproduktion verständigt: Wie das Bündnis am Mittwoch beschlossen hat, wollen die 23 Opec-plus-Mitglieder ihre Förderung um insgesamt 100.000 Barrel pro Tag erhöhen. Das ist die geringste Anhebung der Förderquote, die die Opec plus je beschlossen hat.

Ehsan Khoman, Rohstoffexperte der Investmentbank MUFG sagt: „Das ist nicht mehr als ein Rundungsfehler.“ Der Deal werde keine großen Auswirkungen auf den Markt haben und nicht zu einer Entspannung der Versorgungslage beitragen können. Der Ölpreis legte als Reaktion auf den Beschluss leicht, drehte im Verlauf des Handelstages jedoch ins Minus. Europäisches Brent-Öl notierte am Mittwochnachmittag bei rund 98 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter).

