Rohstoff Ölpreise fallen auf einmonatige Tiefstände – Biden pocht auf billigeren Treibstoff

Die Ölpreise fallen weiterhin. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostet 109,81 Dollar. US-Präsident plant die Treibstoff-Steuer auszusetzen.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 4,08 Dollar. (Foto: AP) Ölpumpe

Singapur Vor dem erwarteten Vorstoß von US-Präsident Joe Biden zur Aussetzung von Steuern auf Treibstoff sind die Ölpreise in die Knie gegangen. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich am Mittwoch um rund vier Prozent auf 109,81 Dollar, der Preis für ein Fass US-Leichtöl WTI sackte um knapp fünf Prozent auf 104,31 Dollar ab.

In der Spitze brachen die Preise erneut um mehr als sechs Dollar pro Barrel ein, nachdem die Furcht vor einem Konjunktureinbruch ihnen bereits in der vergangenen Woche zugesetzt hatte. Wegen rekordhoher Preise an den Zapfsäulen will Biden Regierungskreisen zufolge die Benzinsteuer für drei Monate aussetzen.

Eine entsprechende Aufforderung soll noch im Tagesverlauf an den Kongress gehen, wie ein ranghoher Regierungsmitarbeiter sagte. Eine Aussetzung der Benzinsteuer von 18,4 Cent pro Gallone (knapp vier Liter) und der Dieselsteuer von 24,4 Cent würde die Zustimmung des Kongresses erfordern.

