Rohstoff Ölpreise legen spürbar zu

An den Aktienmärkten lässt die Furcht vor einem wirtschaftlichen Abschwung wieder nach. Das macht sich auch am Ölmarkt bemerkbar: Die Ölpreise steigen.

Brent ist die für Europa wichtigste Ölsorte. (Foto: AP) Ölpumpe

New York, London Die Ölpreise haben am Freitag anfängliche Abschläge bis zum Mittag mehr als ausgeglichen und deutlich zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,88 US-Dollar. Das waren 1,85 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,69 Dollar auf 107,45 Dollar.

Am Markt wurden die steigenden Preise mit der etwas weniger trüben Stimmung an den Aktienmärkten begründet. In den Tagen zuvor hatten die Ölnotierungen deutlich unter der grassierenden Furcht vor einer wirtschaftlichen Talfahrt gelitten. Unterstützung erhielten die Ölpreise auch durch Nachrichten aus Libyen: Dort ruhen derzeit in zwei wichtigen Häfen des Landes wegen politischer Unruhen die Öl-Verschiffungen.

