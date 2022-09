Rohstoff Provokation in Richtung G7: Opec-plus-Allianz senkt Ölproduktion leicht

Die Allianz der Ölexportstaaten drosselt die Fördermenge. Saudi-Arabien und Russland senden damit ein deutliches Signal an den Westen.

Der Weste hatte darauf gedrängt, dass die Opec plus ihre Fördermenge erhöht. (Foto: dpa) Ölförderung in den USA

Zürich Die Allianz der Ölexportstaaten Opec plus hat beschlossen, die Ölproduktion ab Oktober gegenüber dem Vormonat minimal zu senken. Das hat die Opec plus nach einem virtuellen Gipfeltreffen der Energieminister am Montag bekannt gegeben.

Damit schwindet die Hoffnung der Ölimporteure in Europa, angesichts rasant steigender Gaspreise zumindest beim Rohöl entlastet zu werden. Der europäische Referenzpreis, Brent-Öl, notierte am Montagmittag bei rund 93 Dollar pro Barrel.

Mit ihrer Entscheidung machen die 23 Energieminister der Opec plus deutlich, dass sie sich gegen einen Rückgang der Ölpreise deutlich unter 90 Dollar stemmen. Helima Croft, Opec-Expertin der Bank RBC Capital Markets, sagt: „Es ist nicht auszuschließen, dass die Opec-Gruppe versucht, eine Preisgrenze nach unten einzuziehen.“

