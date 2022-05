Rohstoffe Aussicht auf EU-Embargo gegen russisches Rohöl gibt Ölpreisen Auftrieb

Die Ölpreise legen im frühen Handel zu. Die mittelfristige Preisreaktion hängt laut Experten von mehreren Faktoren ab.

Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte WTI stieg am Mittwoch um 1,26 Dollar auf 103,67 Dollar. (Foto: dpa) Ölförderung in Texas

Singapur Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,12 US-Dollar. Das waren 1,15 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte WTI stieg um 1,26 Dollar auf 103,67 Dollar.

Auftrieb erhielten die Ölpreise durch die Aussicht auf ein EU-Embargo gegen russisches Rohöl. Allerdings sind nach einem Vorschlag der EU-Kommission generelle Übergangsfristen vorgesehen. Darüber hinaus müssen dem Plan alle EU-Länder zustimmen, was ungewiss ist.

Die mittelfristige Preisreaktion auf den Erdölmärkten dürfte laut Experten vor allem davon abhängen, ob Russland sein Öl anderweitig absetzen kann und ob weltweit ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, um ausfallendes russisches Öl zu ersetzen.

