Rohstoffe Brent steigt wieder über die 100-Dollar-Marke

Die Ölpreise legen am Donnerstagmorgen wieder zu. Ein Barrel der Sorte Brent kostet wieder mehr als 100 Dollar. Der Preis für WTI liegt noch leicht darunter.

Brent ist die für Europa wichtigste Ölsorte. Die Sorte WTI stammt aus den USA. (Foto: dpa) Erdölförderung

Singapur, Wien Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,12 Dollar. Das waren 2,10 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 1,78 Dollar auf 96,82 Dollar.

In den vergangenen Wochen war der Rohölmarkt durch erhebliche Preisschwankungen gekennzeichnet. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stiegen die Preise zunächst stark und erreichten das höchste Niveau seit 2008. Ein Fass Brent kostete bis zu 139 Dollar. In den vergangenen Tagen gaben die Preise deutlich nach.

Hier geht es zur Seite mit dem Brent-Preis, hier zum WTI-Kurs.

