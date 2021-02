Rohstoffe Brent und WTI notieren im Plus

Die Ölmärkte verzeichnen einen positiven Start in die neue Woche. Anleger blicken weiter auf den mühsam verlaufenden Impfstoff-Start.

Singapur Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,47 US-Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 52,50 Dollar.

Seit Mitte Januar hielten sich die Ölpreise vergleichsweise stabil, nachdem sie in der ersten Januarhälfte stark gestiegen waren. Zunächst hatte die Hoffnung auf wirksame Corona-Impfstoffe für Kauflaune gesorgt, zuletzt rückte aber die Pandemie wieder stärker in den Vordergrund und verstärkte die Sorge vor einem Rückgang der Nachfrage nach Rohöl durch Beschränkungen der Mobilität in führenden Industriestaaten.



