Rohstoffe China bremst den Preis für Lithium

Die chinesische Regierung scheint Erfolg damit zu haben, den Anstieg des Lithiumpreises einzufangen. Vor vier Wochen hat sie ein Programm gegen Hamsterkäufe angekündigt.

Der Preis für Lithiumcarbonat ist seit Mitte November um fast 5 Prozent auf gut 80.500 Dollar die Tonne gefallen. (Foto: Bloomberg) Lithiumcarbonat

Frankfurt Der Preis für Lithiumcarbonat hat sich in den vergangenen zwölf Monaten fast verdreifacht. In der Spitze kostete eine Tonne der wichtigen Lithiumverbindung am Spotmarkt in China 84.500 Dollar.

Dieser Rekordpreis hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie auf den Plan gerufen. Es hat „Hamsterkäufe, Preistreiberei und unlauteren Wettbewerb im vor- und nachgelagerten Bereich der Lithiumbatterieindustrie“ ausgemacht – und will Exzesse wie diese „streng untersuchen und behandeln“.

Damit sollen „abnormale Schwankungen bei den Produktpreisen, Engpässe bei den Produktionskapazitäten und überhitzte Investitionen“ künftig der Vergangenheit angehören. Das Ziel: Preisschwankungen auf ein „normales Maß“ zurückführen, um die Autoindustrie zu schützen. Kathodenmaterial einkaufen“, und dies werde einen Dominoeffekt auslösen.

