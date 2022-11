Rohstoffe China-Hoffnungen treiben den Ölpreis an

Die Ölpreise legen nach Berichten über lockere Coronaregeln zu. Aber auch andere Faktoren stützen derzeit die Preise.

Ölfeld in Saudi-Arabien: Hoffnungen auf eine gelockerte Corona-Politik in China lassen den Ölpreis kräftig steigen. Bildquelle: EPA/ALI HAIDER/dpa (Foto: dpa) Khurais-Ölfeld in Saudi-Arabien

Frankfurt Berichte über eine mögliche Lockerung der strikten Coronaregeln in China haben den Ölpreisen am Freitag Auftrieb gegeben: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent lag am Nachmittag 3,8 Prozent höher bei 98,25 Dollar, die US-Sorte WTI verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 92 Dollar je Barrel.

China ist der größte Rohölimporteur weltweit. In sozialen Netzwerken kursierten am Morgen abermals Gerüchte, dass Peking vor einem Wandel der Coronapolitik stehen könnte. Bereits im Verlauf der Woche hatte es Spekulationen über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Regierung gegeben, die von Chinas Behörden aber zurückgewiesen wurden. Dennoch hätten die Investoren am Ölmarkt erneut auf eine mögliche Lockerung gesetzt, hieß es von Marktbeobachtern, was die Preise kräftig nach oben trieb.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen