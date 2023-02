 Rohstoffe: Chinas Aufschwung treibt Ölnachfrage

Die Internationale Energieagentur erwartet, dass die Öffnung Chinas nach dem Ende der Corona-Auflagen die weltweite Ölnachfrage nach oben treiben wird.

Die globale Ölnachfrage dürfte im laufenden Jahr um zwei Millionen Barrel zulegen. (Foto: dpa) Erdölraffinerie

Berlin Der erwartete Aufschwung in China nach dem Ende der Corona-Auflagen wird der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr nach oben treiben. Auf das Konto der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt werde fast die Hälfte des erwarteten Anstiegs entfallen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Prognose hervorgeht.

Demnach dürfte die globale Ölnachfrage 2023 um zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) zulegen. Davon wieder sollen 900.000 Barrel allein auf China entfallen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent in China. 2022 hatte es wegen wiederkehrender Corona-Lockdowns nur zu einem Plus von drei Prozent gereicht.

