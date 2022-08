Rohstoffe Der Ölpreis steigt wieder: Konjunkturrisiken und Angebotsengpässe sorgen für heftige Ausschläge

Saudi-Arabien bringt überraschend geringere Ölfördermengen der Opec ins Spiel. Die Energiemisere in Europa nimmt kein Ende.

Der Ölpreis ist zuletzt wieder über die Marke von 100 Dollar gestiegen. (Foto: Reuters) Arbeiter in der Ölproduktion in Saudi-Arabien

Zürich An den internationalen Rohstoffmärkten legt der Ölpreis zu. Im Laufe dieser Handelswoche notierte er zeitweise wieder deutlich über der Marke von 100 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter), nachdem er Mitte August in Richtung 90 Dollar gefallen war. Sorgen vor einer sinkenden Ölproduktion der Allianz der Ölexporteure, Opec plus, drängten zuletzt Risiken eines Konjunktureinbruchs in Europa und den USA in den Hintergrund.

Angeheizt wurden die Sorgen durch den saudischen Ölminister Prinz Abdulaziz bin Salman: Der mächtigste Mann der Opec deutete im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg an, dass das Bündnis der Ölexportstaaten bei der nächsten Sitzung im September die Förderung möglicherweise reduzieren werde.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen