Trotz der angekündigten Förderkürzungen schwächelt der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent. Doch Analysten sehen mittel- und langfristig großes Aufwärtspotenzial.

Der Output des US-Ölfelds sinkt. (Foto: Reuters) Ölpumpe im Permian Basin in Texas

Frankfurt Obwohl die Öl-Allianz Opec plus im April angekündigt hatte, die Ölproduktion ab Mai um rund eine Million Barrel pro Tag zu kürzen, schwächelt der Ölpreis. Die Nordseesorte Brent hat es im Mai bisher noch nicht geschafft, die Marke von 80 US-Dollar pro Barrel zu durchbrechen. Derzeit liegt der Brent-Future, der Ende Mai ausläuft, bei rund 76 US-Dollar.

Öl wird in der Regel am Terminmarkt gehandelt, das heißt, der Anleger kauft das Recht, Öl zu einem vorher festgelegten Preis und Zeitpunkt geliefert zu bekommen. Der Preis des Terminkontrakts spiegelt also den erwarteten Ölpreis zum Lieferzeitpunkt wider. Erwarten Anleger steigende Preise, notieren die neuen Kontrakte über dem aktuellen Preis.

