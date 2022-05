Rohstoffe Geplantes EU-Embargo gegen russisches Rohöl gibt Ölpreisen Auftrieb

Die Ölpreise legen nach der Bekanntgabe des geplanten Embargos deutlich zu. Die mittelfristige Preisreaktion hängt laut Experten von mehreren Faktoren ab.

Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte WTI stieg am Mittwoch um fast drei Prozent. (Foto: dpa) Ölförderung in Texas

Singapur Das geplante Öl-Embargo der EU gegen Russland lässt den Ölpreis weiter steigen. Rohöl der Sorte Brent verteuert sich um bis zu 2,8 Prozent auf 107,87 Dollar pro Barrel. Der Preis für US-Öl WTI steigt um bis zu 2,9 Prozent auf 105,39 Dollar pro Barrel.

Die EU-Kommission schlägt in ihrem sechsten Sanktionspaket gegen Russland ein umfassendes Öl-Embargo vor. Mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten sollten sämtliche Importe von russischem Rohöl gestoppt werden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg.

Bis Jahresende soll das Embargo auch alle raffinierten Öl-Produkte betreffen. Es umfasse alle Einfuhren über den Seeweg und über Pipelines. Die 27 EU-Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag der Kommission noch geschlossen zustimmen. Vor allem Ungarn hat bereits Vorbehalte angemeldet.

