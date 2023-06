 Rohstoffe: Hersteller warnen vor weltweiter Lithium-Knappheit

Die Autoindustrie will in den kommenden Jahren deutlich mehr Elektroautos produzieren. Batterieunternehmen warnen: Das nötige Lithium könnte knapp werden.

Der Abbau des Rohstoffs wächst nicht so schnell wie die Produktion von Elektroautos. (Foto: AP) Lithium-Mine in der chilenischen Atacama-Wüste

Las Vegas Das weltweite Angebot an Elektrofahrzeugen kann Lithiumherstellern zufolge bald die Nachfrage nicht decken. „Man könnte in eine Krisensituation geraten, in der die Batterieunternehmen keine Sicherheit für (Lithium-)Rohstoffe haben“, sagte Stu Crow, Vorsitzender von Lake Resources, am Rande der Fastmarkets-Konferenz für Lithium- und Batterierohstoffe diese Woche in Las Vegas. Verzögerungen bei der Genehmigung von Minen, Personalknappheit und die Inflation können dazu beitragen, dass nicht genug von dem Batteriemetall geliefert werden kann.

Auf dem Spiel steht das Tempo, mit dem Elektrofahrzeuge Verbrennungsmotoren verdrängen könnten, ein zentrales Ziel der grünen Energiewende. „Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Panik, die wir hier sehen, und der frenetischen Aktivität, mit der versucht wird, die Versorgung innerhalb der Branche zu sichern“, sagte Crow. In dieser Woche verschob Lake Resources die erste Produktion aus seinem Kachi-Lithiumprojekt in Argentinien um drei Jahre. Als Grund nannte das Unternehmen die Stromversorgung und andere logistische Probleme.

