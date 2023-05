Rohstoffe IEA: Russland setzt angekündigte Kürzung der Ölförderung nur teilweise um

Laut IEA sei die Ölproduktion nur 200 000 Barrel pro Tag niedriger gewesen als vor der Kürzung. Russland erhöhe offenbar das Fördervolumen, um Umsatzrückgänge auszugleichen.

Russland hatte im März eine Förderkürzung um 500 000 Barrel pro Tag angekündigt. (Foto: IMAGO/SNA) Ölförderung

Paris Russland hat nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) die angekündigte Kürzung der Ölförderung nur teilweise umgesetzt. Im April habe die Fördermenge bei durchschnittlich etwa 9,6 Millionen Barrel pro Tag gelegen, heißt es in dem am Dienstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Damit sei die Ölproduktion nur 200 000 Barrel pro Tag niedriger gewesen als vor der Kürzung.

Russland hatte im März eine Förderkürzung um 500 000 Barrel pro Tag angekündigt und die Maßnahme als Reaktion auf die Wirtschaftssanktionen westlicher Industriestaaten im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dargestellt. „Unserer Einschätzung nach hat Moskau die angekündigte Förderkürzung um 500 000 Barrel pro Tag nicht vollständig vollzogen“, schreiben die IEA-Experten im Monatsbericht. Russland erhöhe offenbar das Fördervolumen, um Umsatzrückgänge auszugleichen.

